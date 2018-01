Deux semaines après la tempête Eleanor, la tempête Fionn arrive dans le nord Franche-Comté ce jeudi 18 janvier 2018. Le nord de la région subit déjà de fortes pluies depuis quelques jours, mais les digues tiennent bon, et les inondations sont limitées.

Territoire de Belfort, France

Après le passage de la tempête Eleanor dans le Territoire de Belfort, le bilan est plutôt rassurant : les digues ont tenu bon, et les inondations ont globalement été sans gravité. C'était un premier test pour ces digues nouvellement construites (ou reconstruites).

Trois digues

Il existe deux bassins de rétention d'eau, qui aident à prévenir les inondations, dans le Territoire de Belfort. Il y a celui de Chaux, et celui de Sermamagny. A Grosmagny, un troisième bassin a été construit, mais il n'est pas encore opérationnel. Ces digues ont servi pour la première fois pendant la tempête Eleanor, un test plutôt réussit. Elles ont été construites notamment suite aux dramatiques inondations de 2001.

Le traumatisme des inondations de 2001

En décembre 2001, l'ancienne digue de Grosmagny cède face à l'afflux d'eau. Le secteur de Valdoie et d'Eloie est inondé. Une vague de plus d'un mètre emporte de nombreux biens sur son passage, et inonde plusieurs habitations. Elle arrive même jusqu'à Belfort.

Plus de 460 victimes

Plus de 460 personnes sont touchées par les dégâts. Parmi eux, Christian Mougeot, qui habitait à l'époque à Eloie. Comme beaucoup d'autres sinistrés, il reste aujourd'hui encore marqué par les inondations de 2001. Après cette catastrophe, lui et sa femme ont préféré déménager.

"On est marqués à vie (...) c'est indélébile. A chaque fois que je vois des inondations, à la télé, à la radio, je me met à la place de ceux qui les subissent." - Christian Mougeot, ancien sinistré d'Eloie.

Un dispositif de digues coûteux

Aujourd'hui les digues du Territoire de Belfort semblent bien fonctionner. Mais leur entretien a bien sûr un coût. Le conseil départemental, qui a financé les ouvrages, dépense chaque année 450 000 euros pour la partie eaux et inondations de son budget.

Pas de solution miracle

Le système de digue déployé dans le Territoire de Belfort n'est pas pour autant une solution miracle aux inondations. Sachez par exemple qu'après chaque utilisation, il faut attendre plusieurs mois pour pouvoir attendre avant de réutiliser les bassins pour juguler l'eau. En effet, il faut que des vérifications soient effectuées avant réutilisation, et celles-ci peuvent prendre du temps. Si deux grosses crues se suivent à seulement quelques semaines d'intervalle, impossible d'utiliser les bassins à nouveau la deuxième fois.