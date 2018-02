Des rives inondées par la crue, des habitants évacués, des coupures d'électricité. On revient sur cette semaine difficile pour beaucoup d'entre vous lundi matin sur France Bleu Normandie.

Seine-Maritime, France

Faites-vous votre avis. France Bleu Normandie reçoit lundi matin des élus, spécialistes et riverains pour revenir sur cet épisode de crue et réfléchir à l'avenir des rives de Seine. Une nouvelle semaine marquée aussi par la lente diminution de l'eau dans l'Eure et la Seine-Maritime, toujours placés en vigilance orange au risque d'inondations.

Matinale spéciale sur France Bleu Normandie

Des élus

On entendra à 6h50 Catherine Meulien, présidente de la communauté de communes Eure Madrie Seine, ainsi que le maire de La Bouille Joël Temperton à 7h.

Dans le journal de 8h, vous retrouverez Fred Sanchez, le président de la métropole. On entendra aussi dans nos éditions Sébastien Lecornu, secrétaire d'Etat chargé de la transition écologique, en visite à St Aubin des Elbeuf dans la matinée aux côtés de Bruno Le Maire, ministre de l'Economie.

A 8h13, on abordera l'avenir des rives de Seine avec notre invité Cyrille Moreau, élu Europe Ecologie Les Verts à la Métropole de Rouen.

Des spécialistes

Un climatologue sera notre invité à 6h20, il s'agit de Benoît Laignel. France Bleu Normandie recevra à 7h20 Bertrand Masson, technicien et directeur de l'aménagement et des grand projets de la métropole.

Et aussi...

Sur France Bleu Normandie, la parole sera donnée aux riverains sinistrés de Criquebeuf-sur-Seine dans le grand angle de 8h10. Nous parlerons aussi des pertes pour les agriculteurs normands avec Stéphane Donckéle, secrétaire général de la FNSEA 76.

Notre reporter Anne Bertrand nous expliquera quelle est la réglementation en vigueur pour les installations industrielles des rives de Seine.

Les prévisions de Vigicrue

Le débit de la Seine à Vernon reste soutenu dimanche soir.

Les conditions météorologiques restent favorables et le seront lundi : une décote significative est attendue du fait des hautes pressions atmosphériques (anticyclone). La baisse des coefficients de marée et la décote météorologique ont entraîné une baisse des niveaux de la Seine aux pleines mers depuis la journée de samedi.

Une tendance à la baisse moins marquée est attendue pour les deux prochaines pleines mers, dans la nuit de dimanche à lundi puis lundi dans la journée :

Sur le secteur de Poses à la boucle d'Elbeuf, les hauteurs attendues restent supérieures à celles observées lors de la crue de juin 2016

Sur le secteur de Oissel à Val-des-Leux, boucles de Rouen et de La Bouille incluses, des débordements modérés sont encore possibles,

Sur l'aval du tronçon, à partir de la boucle de Duclair incluse, pas de nouveaux débordements attendus.

La crue reste importante sur la partie amont du tronçon Seine aval.