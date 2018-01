Les derniers pics de crue en Lorraine sont attendus ce dimanche dans la Meuse et en Moselle. Dans les autres départements de la région, les cours d'eau reprennent progressivement leur lit habituel. Encore quelques routes coupées dans les Vosges. Informations actualisées à 7 heures 30.

Lorraine, France

La décrue est constatée clairement dans les départements des Vosges et de la Meurthe-et-Moselle. Le phénomène a été très marqué, encore hier samedi 6 janvier, sur le tronçon de la Meurthe à Lunéville et sur la Moselle médiane à Toul.

Encore des routes dangereuses dans les Vosges

Ce dimanche matin, des pics de crue sont attendus à Saint-Mihiel (Meuse) et Uckange (Moselle). Mais le site internet du ministère de l'écologie confirme le retour à une situation normale dans les heures à venir.

Dans le département des Vosges, deux routes inondées demeurent barrées ce dimanche matin : la RD 19 entre Maxey-sur-Meuse et Greux et la RD 3B entre Soulosse-sous-Saint Elophe et Brancourt.

Sur d'autres axes, il peut encore y a avoir de la boue ou des branchages. La prudence est donc toujours de mise.

Le conseil départemental des Vosges rappelle que seul le col du Bonhomme (RD415) est accessible aux camions. Les poids-lourds de plus de 3,5 T, qui transportent des marchandises, n'ont pas le droit de franchir les autres cols du massif lorrain entre les Vosges et le Haut-Rhin.