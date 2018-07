Les violents orages qui ont touché de nombreux départements du Sud-Ouest au Centre ce mercredi ont fait au moins un mort et provoqué de nombreux dégâts matériels. 31 départements sont en vigilance orange jusqu'à jeudi.

31 départements du Sud-Ouest et du Centre sont en vigilance orange aux orages et fortes pluies jusqu'à jeudi. Mercredi, les intempéries ont fait au moins un mort et causé de nombreux dégâts matériels dans plusieurs régions.

Un homme tué en Corrèze

En Corrèze, un homme âgé de 64 ans est décédé, ce mercredi en fin d'après-midi, à Objat. Il a succombé à ses blessures après avoir été touché par la chute d'un arbre, vers 17h30, alors que de très violents orages se sont abattus sur le département placé en vigilance orange. Selon les informations de France Bleu Limousin, l'homme participait à un rassemblement régional de cyclotourisme.

Les pompiers sont intervenus une centaine de fois dans le département où la grêle a endommagé les toitures de plusieurs bâtiments.

110.000 foyers privés d'électricité et de gros dégâts matériels en Dordogne

En Dordogne, les pompiers sont intervenus "plus de 200" fois mercredi soir dans les secteurs de Périgueux et Bergerac notamment. Le vent a soufflé "jusqu'à 120 kilomètres heure" par endroits selon la préfète Anne-Gaëlle Baudouin-Clerc. La préfecture a mis en place cellule de crise aux alentours de 18h. A 20h, 110.000 foyers étaient privés d'électricité.

Dans le centre-ville de Périgueux, le toit de l'immeuble qui abrite le journal Sud-Ouest s'est envolé.

Le toit de l’immeuble de @SO_Dordogne a atterri dans la cour à l’arrière #perigueuxpic.twitter.com/NkkPzkeEuh — Claude Stéphanie (@ClaudeStphanie) July 4, 2018

Plusieurs artères principales ont été inondées et des routes coupées.

La route de Marsac partiellement bloquée par un arbre pic.twitter.com/MplsnV6VEE — France Bleu Périgord (@Bleu_Perigord) July 4, 2018

Les trafics aérien et ferroviaire perturbés en Gironde

En Gironde, la circulation des trains a été totalement interrompue sur les lignes Bordeaux-Arcachon, Bordeaux-Hendaye et Bordeaux-Mont-de-Marsan à cause de chute d'arbres sur les voies. Des avions ont également été retardés au décollage et certains déroutés à l’atterrissage à l'aéroport de Bordeaux Mérignac dès 16h.

De la grêle en Béarn, des coupures d'électricité dans l'Indre

En Béarn, l'épisode orageux n'a duré qu'une quinzaine de minutes mercredi soir mais il a causé des dégâts sur les voitures et les toitures : des grêlons de 2 à 6 centimètres sont tombés à Soumoulou notamment.

Des grêlons de 2 à 3 centimètres sont tombés sur Soumoulou (Béarn). - © Laurent Etchamendy

Dans l'Indre, quelques 600 clients étaient privés de courant à 19h.