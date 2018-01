Dans les Vosges et en Meurthe-et-Moselle, des axes de circulation sont barrés. D'autres routes, submergées, sont déconseillées fortement. Si la décrue est amorcée, il convient de rester vigilant.

Lorraine, France

Voici la liste des routes barrées dans les Vosges suite aux inondations (information actualisée à 9h30 ce samedi) :

RD417 de Xonrupt (Hôtel Interlaken) jusqu'au Collet. Déviation par RD 34D, RD 67 puis la RD 67A (importantes coulées d'eau et éboulis dans le col de La Schlucht et coulée de boue sur la RD67 )

RD3B Brancourt.

RD 14G Marainville-sur-Madon.

RD 16a Viocourt Houécourt.

RD19 entre Maxey-sur-Meuse et Greux.

RD 22 à Aingeville.

RD79 St Paul / Châtenois.

RD 157 Plombières.

RD434 Fontenoy-le-château.

RD466 Entre la sortie Vecoux/Dommartin et Maxonchamp.

RD 486 "Les Bas-Rupt" sortie de Gérardmer.

RD20 Le Val-d'Ajol (Arbres)

En Meurthe-et-Moselle, la RD 40 entre Dieulouard et Autreville-sur-Moselle est inondée ce matin. 25 cm d'eau signalés par un auditeur de France Bleu Sud Lorraine.

De manière générale, il est recommandé de ne pas s'engager sur une route inondée. Le risque d'accidents est toujours important à cause de la présence possible de boues, de cailloux et de branchages emportés par le ruissellement des eaux.

Restrictions pour PL dans le massif des Vosges

Les camions de plus de 3,5 T n'ont pas le droit de franchir les cols entre les Vosges et le département du Haut-Rhin, sauf le col du Bonhomme par la RD 415.