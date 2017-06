Inondations à Wasselonne et Romanswiller : un an après, les sinistrés toujours traumatisés

Un an après les inondations et les coulées de boues qui ont dévasté plusieurs communes du Bas-Rhin, les habitants racontent leur traumatisme. A Romanswiller et Wasselonne, on craint l'orage. Les élus tentent de trouver des solutions pour ne pas cela se reproduise.

Le 7 juin 2016, d'importantes coulées de boue et des crues avaient causé des dégâts considérables dans le Bas-Rhin. A Wasselonne notamment un quartier avait été envahi par 1m70 d'eau. A Romanswiller, le centre du village avait été ravagé par une coulée de boue. Un an plus tard, les dégâts sont effacés mais quand le temps est à l'orage, les habitants du secteur restent inquiets.

Quand un orage se pointe certaines personnes se mettent à trembler" - un habitant sinistré de Romanswiller

"Tout le monde a pansé ses plaies, mais quand un orage se pointe certaines personnes se mettent à trembler", raconte Matern Barth, l'un des sinistrés de Romanswiller. Chez Odette, à Wasselonne, la maison est aujourd'hui comme neuve. Il y a un an, cette dame de 80 ans a tout perdu : "on pense tous les jours à ça. Il y avait de l'eau jusqu'en haut de l'escalier ou presque, tout était plein de boue, on a tout jeté, deux armoires d'habits... tout est parti avec la boue".

Juste en face de chez Odette, se trouve la société K Import. 35 voitures de collection ont été détruites l'an dernier. Quand le patron, Julien Kern, aperçoit de gros nuages noirs, il "scrute le ciel et enlève les autos les plus chères par crainte que ça recommence".

Romanswiller, après la coulée de boue le 7 juin 2016. © Radio France - Olivier Vogel

Un bassin de rétention d'eau à Romanswiller

Pour éviter un nouveau drame, certains ont adopté le système D, comme Pascal Schneider, le boulanger de Romanswiller. Sa cave avait été engloutie en juin 2016, du coup, il a maçonné le soupirail du bâtiment, "on a muré les fenêtres pour être plus à l'abri".

Mais pour éviter qu'une nouvelle coulée de boue ne ravage le village, c'est sur les hauteurs que le maire veut agir : "Nous voulons faire un bassin naturel pour retenir une grande quantité d'eau", explique Dominique Hermann. "On s'est aussi mis en rapport avec la chambre d'agriculture pour mettre en place des zones enherbées pour limiter les coulées de boue, l'eau partirait ainsi dans le sol et plus dans le village". Une réunion avec les agriculteurs concernés est programmée début juillet.