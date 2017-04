Inquiétude autour de la lutte contre les ragondins en Charente-Maritime

La FDGDON de Charente Maritime, missionnée par le préfet pour lutter contre les ragondins ne reçoit plus de subvention depuis janvier à cause d'un transfert de compétence avec la loi Notre. La structure a tenu son assemblée générale ce mardi.

La Fédération départementale des groupements de défense contre les organismes nuisibles, la FDGDON, existe depuis une trentaine d'années en Charente-Maritime. Elle lutte contre les animaux nuisibles, principalement les ragondins qui colonisent les berges des courts d'eau du département. Pour organiser et mener cette lutte contre cet animal, la Fédération est missionnée par le Préfet de Charente-Maritime. Elle a tenu ce mardi son assemblée générale à Longèves.

Plus de subvention depuis janvier

Depuis le mois de janvier, la FDGDON ne reçoit plus de subvention du département de la Charente-Maritime. Ce n'est pas que le conseil départemental ne veut plus donner d'argent : "Pas du tout, explique Richard Bourrichon, directeur de la FDGDON, le département a même budgétisé la somme mais il ne peut pas nous la verser directement". En cause, la loi Notre qui opère un transfert de compétence. La lutte contre les nuisibles et contre les ragondins, ce n'est plus au département de s'en charger mais à la Région Nouvelle Aquitaine.

Pour le moment, le dossier n'a pas été traité à Bordeaux et l’inquiétude grandit dans les locaux de la FDGDON car la lutte continue contre le ragondin mais Richard Bourrichon ne sait pas jusqu'à quand, car l'argent va commencer à manquer. "Il existe une solution, explique Richard Bourrichon, le temps de faire la transition. Ce serait que le département verse cette subvention, les 170.000 euros qu'il nous verse chaque année, aux communautés de communes pour qu'ensuite, elles nous transmettent l'argent". Mais la Fédération craint que certaines communauté de communes gardent l'argent pour elles et se mettent à gérer elles-mêmes la lutte contre les ragondins. Or, pour la Fédération, la lutte doit être coordonnée et eux seuls suivent le dossier depuis aussi longtemps.

Une lutte quotidienne contre les ragondins

En 2016, selon la FDGDON de Charente-Maritime, 84.021 ragondins ont été tués dans le département. Les trois salariés de la structure organisent des sessions de piégeage. Ils seront par exemple, à partir de ce mercredi, entre Saintes et Saint-Savinien pour une campagne de piégeage d'un mois sur les bords de la Charente. Ils organisent aussi la lutte contre l'animal par piégeages ou par tir. Pour ce qui est des pièges, les techniciens travaillent en partenariat avec des brigades de piégeurs, des associations d'insertion, mais aussi des piégeurs bénévoles.

Pour ce qui est du tir, la FDGDON de Charente-Maritime travaille en partenariat avec des associations de chasseurs, soit plus de 2.000 chasseurs et avec des lieutenants de louveterie.