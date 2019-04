INSOLITE : il devrait à nouveau neiger en station d'ici la fin de semaine

En ce milieu de semaine, la météo prévoit de nouvelles chutes de neige en altitude. On passera donc du tee-shirt à la polaire, alors pourquoi ne pas rechausser les skis et rêver de poudreuse de printemps !

Val Cenis Lanslebourg, France

Mercredi le temps se dégrade avec de la pluie et des températures inférieurs à 10 degrés selon Météo France. Mais c’est surtout jeudi que les petits flocons apparaissent sur les cartes météo. Les températures seront négatives et comprises entre moins 2 et moins 4 degrés la nuit. Il ne faudra pas espérer plus de 4 degrés en journée.

En station, cette neige n’est pas franchement une bonne nouvelle.

Copie d'écran : températures en chute libre en fin de semaine ! - Copie d'écran

La neige en fin de saison c’est toujours délicat

En Haute Maurienne ce changement de météo pourrait se traduire par quelques 39 centimètres de neige selon les professionnels. Pour le directeur de la station de Val Cenis, Yves Dimier, ce n’est pas forcément une bonne nouvelle « Si on était sûr qu’il allait faire très froid ça irait, mais là on espère ne pas avoir trop de neige. La neige d’avril est souvent humide, ce n’est pas idéal ».

Et ce responsable ajoute que l’expérience de cet hiver a montré que les clients sont principalement satisfaits quand il y a du beau temps. Yves Dimier précise « la neige qu’il y en ait vingt centimètres ou deux mètres ca ne change pas grand-chose pour le client »

La fin de saison s'annonce tout de même très bonne. La semaine prochaine, c'est le début des vacances pour une partie des Français et aussi pour les Belges. Et il y aura suffisamment de neige pour que tout le monde profite des dernières pistes.