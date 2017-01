Intempéries : 18 départements en vigilance orange à la neige et au verglas

En raisons des chutes de neige, des pluies sur des sols glacés et des brouillards givrants ce lundi, Météo France a placé 18 départements français en vigilance orange à la neige et au verglas. L'alerte s'étend de la Picardie jusqu'à la région parisienne, et devrait durer jusqu'à au moins 13h.

L'année météo commence sous le signe de la vigilance sur une partie Nord de la France, jusqu'à la région parisienne : 18 départements sont placés en vigilance orange à la neige et au verglas ce lundi matin. Les départements placés en alerte sont l'Aisne, les Ardennes, l'Eure, l'Eure-et-Loir, la Marne, le Nord, l'Oise, le Pas-de-Calais, Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, les Yvelines, la Somme, l'Essonne et le Val-d'Oise. L'alerte est prévue pour durer jusqu'à au moins 13 h ce lundi.

© Visactu

Attention aux sols glissants

Des pluies ont gagné la Normandie et les Hauts de France, se transformant en neige dans l'intérieur où les températures sont proches de 0 degré. Des précipitations plus disparates, sous forme de petites pluies verglaçantes ou de neige sont observées plus à l'est. Avec le givre déjà en place par endroit, les sols peuvent être glissants, prévient Météo France. Au cours de la matinée de ce lundi, les chutes de neige faible, voire encore très localement un peu de pluie verglaçante, vont se renforcer un peu et s'évacuer progressivement vers le nord-est. Ces faibles précipitations pourront rendre les sols encore glissants quelques heures.

La journée est classée orange sur les routes

Météo France recommande à tous les habitants des zones concernées d'être très prudents et vigilants en cas de déplacement indispensable. Les routes seront justement très fréquentées ce lundi, puisque pour cette dernière journée de vacances scolaires de Noël, Bison Futé a classé la journée orange.