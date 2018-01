Quinze départements du nord-est sont toujours placés en vigilance orange aux crues et inondations ce jeudi matin, alors que quatre départements sont en alerte orange à la neige et au verglas à partir de la nuit de jeudi à vendredi. Les nouvelles pluies devraient ralentir la décrue des cours d'eau.

Pas de répit sur le front des inondations : quinze départements situés dans le quart nord-est sont toujours en vigilance orange crues-inondations ce jeudi matin, autour du bassin de la Seine, du Doubs et de la Saône. D'autre part, quatre départements ont été placés jeudi matin en vigilance orange neige-verglas par Météo France : le Puy-de-Dôme, le Cantal, la Loire, et la Haute-Loire.

- Capture d'écran Météo France

De nouvelles pluies ce jeudi

Dans la soirée de mercredi, une nouvelle perturbation a abordé le nord-ouest du pays. Les pluies associées devaient être faibles dans un premier temps, pour ensuite se renforcer jeudi en traversant le pays et en progressant vers le sud-est. Ce nouvel épisode pourrait venir contrarier les décrues amorcées et éventuellement faire repartir à la hausse les niveaux de certains cours d'eau, selon Vigicrues.

Neige et verglas la nuit prochaine

Dans les départements placés en alerte orange pour neige et verglas, Météo France prévoit un épisode neigeux remarquable en quantité et en durée, pouvant occasionner des problèmes de circulation et d'infrastructure. Cet épisode devrait commencer dans la nuit de jeudi à vendredi et durer jusqu'à vendredi soir.

La Seine, la Marne, l'Yonne et le Doubs continuent de monter

La Seine, renforcée par ses affluents, continue de monter à Paris, une partie de la banlieue a les pieds dans l'eau. Une nouvelle portion de la Seine est passée en vigilance orange et Vigicrues souligne que "les niveaux de la Seine à Paris resteront _orientés à la hausse jusqu'à ce week-end"_où on attend un niveau maximum comparable à celui atteint lors de la crue de juin 2016 (6,10 m), peut-être un petit peu au-dessus (6,20 m).

Par ailleurs, les prévisionnistes regardaient de près l'évolution de la Marne. "En aval de la confluence avec la Marne, les hauteurs seront comparables à 2016", selon Joël Hoffman, directeur adjoint de Vigicrues. Dans l'Yonne, la préfecture parle de"crues importantes" et les débordements "se poursuivent et vont s'amplifier", notamment dans le centre du département.

Dans le département du Doubs, en vigilance rouge lundi après les débordements des rivières Loue et Doubs, le pic de crue a été atteint à Montbéliard et Besançon. Mais la crue du Doubs se propage, entraînant une hausse des niveaux de la Saône après la confluence.

La navigation interdite sur certains fleuves

Face à la montée des eaux, les Voies navigables de France ont interdit la navigation sur toute la Seine amont jusqu'à Paris inclus, sur les canaux de la Marne, une partie de la Saône et de la Moselle, a indiqué son directeur général Thierry Guimbaud. Le Rhin, entièrement fermé à la navigation, a en revanche été rouvert mercredi au sud de Strasbourg.

Les musées parisiens se protègent

Le Louvre, qui en 2016 avait dû par précaution mettre ses réserves à l'abri, a fermé le niveau bas du département des Arts de l'Islam au moins jusqu'à dimanche. Les Musées d'Orsay et de l'Orangerie ont également déclenché leur plan de protection contre les inondations, acheminant du matériel et aménageant des zones de repli.