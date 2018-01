Météo France a placé, ce mardi matin, 23 départements en vigilance orange pour inondations. Le Doubs et le Jura ne sont plus en vigilance rouge pour inondation, mais des craintes persistent sur de nombreux cours d'eau.

Une accalmie dans les précipitations, un risque de crues

Pour ce mardi après-midi, Météo France prévoit une accalmie sur le front des précipitations, et le temps doit se calmer. Mais la vigilance crue est activée sur 23 départements, notamment sur les cours d'eau de l'est de la France, du département de la Meuse jusqu'à l'Isère et la Loire, sur l'est et le nord du Bassin parisien, en Normandie, ainsi que dans le Sud-ouest sur la Garonne marmandaise.

Chez cette fleuriste de Quingey, encore 25cm d'eau inondent sa réserve #inondations#Doubspic.twitter.com/ZjWlpGd2j5 — France Bleu Besançon (@bleubesancon) January 23, 2018

Éclaircies dans le centre, le nord puis l'est

Des éclaircies temporaires s'annoncent dans le centre, le nord puis l'est du pays. Le soleil se montre plus généreusement et plus durablement du pied des Pyrénées aux Alpes et sur les régions méditerranéennes où mistral et tramontane soufflent modérément avec des pointes à 70km/h.

Une nouvelle perturbation arrive par l'ouest

Toutefois une nouvelle perturbation peu active s'annonce par l'ouest. Elle apporte peu de pluie mais beaucoup de nuages sur la moitié nord et le Sud-Ouest. Quelques petits passages pluvieux traversent ce mardi matin la Bretagne et la Normandie, la Touraine, le littoral des Hauts de France et de la Charente. Le temps faiblement pluvieux progresse lentement et s'étend cet après-midi sur une grande moitié ouest du pays, jusqu'aux Ardennes, la Champagne et le Bassin parisien, le Limousin et jusqu'en Aquitaine.

Le vent de sud-ouest se met à souffler modérément en bordure de Manche alors qu'il faiblit près de la Méditerranée. Après la douceur au lever du jour, les maximales restent élevées pour la saison avec 9 à 14 degrés d'est en ouest, 15 à 16 sur le sud de l'Aquitaine, 15 à 17 sur les régions méditerranéennes.