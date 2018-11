Intempéries : cinq départements en vigilance orange pour orages, pluies et inondations

Par Germain Arrigoni, France Bleu

Météo France a placé ce vendredi trois départements supplémentaires en vigilance orange. L'Hérault et les Bouches-du-Rhône pour des orages, de fortes pluies et des risques d'inondation. L'Ardèche l'est pour orages et inondation. Le Var comme le Gard sont maintenus en alerte.