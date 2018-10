Les violentes précipitations qui se sont abattues sur l'Aude et provoqué de graves inondations dans la nuit de dimanche à lundi ont fait au moins 12 morts. Il est tombé en six heures l'équivalent de trois mois de pluies par endroits.

Trois mois de pluie en quelques heures. "L'épisode méditerranéen" qui a touché l'Aude dans la nuit de dimanche à lundi a fait au moins 12 morts selon un dernier bilan provisoire. À 22h00, le département était toujours en vigilance rouge en raison du risque d'inondations.

Le Premier ministre Édouard Philippe s'est rendu sur place lundi et le président Emmanuel Macron est attendu mardi. Trois départements voisins sont aussi concernés par une vigilance orange : l'Hérault, l'Aveyron et les Pyrénées-Orientales. Un numéro vert a été mis en place par les autorités, il s'agit du 04.68.10.29.00.

Au moins 12 morts, huit blessés graves et une personne disparue

Selon le dernier bilan de la préfecture de l'Aude, cet "épisode méditerranéen de type cévenol" a fait au moins 12 morts, huit blessés graves et une personne est portée disparue "à Puicheric en aval de Trèbes, le long du Canal du Midi" a précisé le préfet de l'Aude, Alain Thirion, sur franceinfo lundi soir.

Sept personnes ont perdu la vie à Trèbes, deux à Villegailhenc, une à Villardonnel, une à Villalier et en soirée un corps a été découvert à Carcassonne. Ces intempéries figurent parmi les plus meurtrières depuis une dizaine d'années.

Des évacuations étaient en cours en début de soirée près de Narbonne où des débordements étaient encore prévus. Plus tôt dans la journée, quatre communes avaient déjà été évacuées : Pezens (un peu plus de 2.000 habitants), Trèbes, Villegailhenc et Villemoustaussou. Selon la préfecture, "les habitants ne peuvent pas réintégrer la commune jusqu'à nouvel ordre". "Les personnes ont été mises en sécurité."

De gros dégâts et des milliers de foyers privés de courant

De nombreuses routes inondées sont coupées (les départementales 6113, 610 et 620 notamment), des ponts se sont effondrés sur le passage des torrents d'eau boueuse, des véhicules ont été emportés par les flots et des champs complètement noyés.

A Villegailhenc, notamment, le pont central s'est brisé faisant de la ville une "quasi île" selon la gendarmerie. "Tout le monde est sous le choc parce que ça été très violent" avec des "maisons qui ont 1m20 d'eau et les bâtiments communaux idem", a confirmé le maire, Michel Proust, à l'AFP.

Les dégâts après les inondations à Villegailhenc, près de Carcassonne, dans le département de l'Aude #AFP par @ECabanispic.twitter.com/fsxaTEkhH4 — Agence France-Presse (@afpfr) October 15, 2018

Par endroits les murs des maisons ont cédé sous la pression de l'eau comme l'a raconté Jean-Luc, qui habite dans la commune de Villemoustaussou, à France Bleu.

A 17h, 2.000 clients étaient toujours privés d’électricité dans l’Aude et 1.500 dans l’Hérault selon Enedis Languedoc Roussillon.

La circulation des trains a été interrompue "jusqu'à nouvel avis" entre Castelnaudary et Narbonne, ainsi qu'entre Narbonne et Béziers.

Les établissements scolaires seront fermés mardi et les transports scolaires suspendus dans tout le département de l'Aude.

750 pompiers et 200 gendarmes et militaires mobilisés

"750 pompiers sont mobilisés et plus de 200 gendarmes et militaires sont dans les différentes communes les plus impactées pour éviter les atteintes à l’ordre public. On aura réussi à mobiliser neuf hélicoptères, ce qui a permis 107 hélitreuillages dans la journée sur ces différentes communes" a détaillé le préfet de l'Aude, Alain Thirion sur franceinfo lundi soir.

Le Premier ministre Edouard Philippe qui s'est rendu sur place avec le ministre de la Transition écologique François de Rugy lundi après-midi a annoncé une "procédure de catastrophe naturelle accélérée".

Inondations dans l'Aude : Édouard Philippe annonce une "procédure de catastrophe naturelle accélérée"https://t.co/8VRXUrvZRmpic.twitter.com/wm0JYQ9ADO — franceinfo (@franceinfo) October 15, 2018

Un épisode méditerranéen "exceptionnel" et difficile à prévoir

Il est tombé en six heures l'équivalent de trois mois de pluies par endroits. Selon Météo-France, entre 150 et 300 mm d'eau sont tombés sur l'agglomération de Carcassonne en l'espace de 5 heures.

D'après le préfet de l'Aude, Alain Thirion, "il faut remonter à 1891 pour avoir une densité de pluie aussi importante." Les communes de l’agglomération de Carcassonne ont été les plus touchées et notamment Trèbes, Cuxac, Villemoustaussou, Villegailhenc et Conques.

Dans ces localités, la hauteur de l'eau a "parfois dépassé les 6 mètres" a précisé Alain Thirion sur franceinfo. C’est notamment le cas à Puichéric où une personne est toujours portée disparue.