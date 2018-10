Des pluies violentes ont entraîné de graves inondations dans l'Aude, où localement la crue a atteint un niveau sans précédent depuis 1891. Selon un nouveau bilan provisoire fourni par la sécurité civile française lundi après-midi, ces pluies torrentielles ont fait au moins 10 morts et cinq blessés graves.

Ces inondations meurtrières de la nuit de dimanche à lundi s'ajoutent à une longue série de catastrophes similaires, au bilan très lourd, qui ont frappé le sud de la France depuis 30 ans.

Nîmes, 1988

Le 3 octobre 1988, des pluies diluviennes s'abattent sur la ville, située dans le Gard. Neuf personnes meurent noyées et deux autres perdent la vie dans un accident d'hélicoptère. 81 communes et 50.000 personnes sont sinistrées. Le réseau EDF et téléphonique est endommagé à 90%.

Vaison-la-Romaine, 1992

Le 22 septembre 1992, quarante-six personnes meurent suite à de violents orages. Ces derniers provoquent de graves inondations dans plusieurs départements (Vaucluse, Ardèche, Pyrénées-Orientales, Hérault, Aude). En tout, 718 communes sont sinistrées, onze ponts sont emportés, treize sont endommagés et 20.000 hectares sont inondés. Les dégâts sont estimés à 430 millions d'euros.

La catastrophe est particulièrement meurtrière à Vaison-la-Romaine (Vaucluse), avec des images spectaculaires de l'Ouvèze. La rivière devient subitement un torrent, emportant tout sur son passage. Le bilan est lourd dans la ville, avec 37 morts, dont une majorité de campeurs, et quatre disparus. Les images du pont romain, vieux de 2.000 ans, seule construction à avoir résisté, sont restées célèbres.

Corse et sud-est, 1993

Entre le 22 et 30 septembre 1993, des pluies "exceptionnelles" tombent sur le Gard, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône. Elles font dix morts.

Quelques mois plus tard, en Corse, des inondations entraînent la mort de six personnes dans l'est de l'île. Des centaines d'habitants sont sinistrés, des ponts brisés et les principales routes impraticables.

Aude, 1999

Les 12 et 13 novembre 1999, l'Aude, le Tarn, les Pyrénées-Orientales et l'Hérault sont touchés par d'importantes crues. Trente-quatre personnes meurent. Ce sont les plus graves subies dans ces départements au cours du XXe siècle.

Vue aérienne du lotissement des Olivètes à Cuxac-d'Aude, entouré par l'eau, le 14 novembre 1999. © AFP - Pascal Pavani

Gard, 2002

Entre le 8 et 10 septembre 2002, 24 personnes sont tuées dans des inondations consécutives à de violents orages dans le Gard. Les Cévennes sont particulièrement touchées.

Sud-est, 2003

Sept morts dont deux à Marseille : c'est le bilan déploré par les autorités suite aux pluies diluviennes tombées sur dix-neuf départements du sud-est et du centre-est.

Var, 2010

Le 15 juin 2010, des pluies torrentielles font 23 morts et deux disparus dans le Var. Des villages sont dévastés, la prison de Draguignan détruite, des zones industrielles, campings et récoltes anéantis. On recense 31.560 sinistrés, dont 3.417 entreprises et 18.350 logements touchés. Les dégâts sont estimés à près d'un milliard d'euros.

En partie détruite, la prison de Draguignan avait dû être évacuée en 2010. © AFP - Gérard Julien

Sud-est, 2014

Entre le 17 septembre et le 30 novembre, ce sont quatorze épisodes d'inondations dues à des orages qui submergent le sud-est, des Pyrénées-Orientales aux Alpes-Maritimes. L'Hérault, le Gard et le Var sont notamment touchés. Ils font au total 17 morts. En moins de trois mois, on dénombre "quatre à cinq fois plus d'événements" que lors d'une année normale, selon Prédict, une société de gestion des risques météo.

Alpes-Maritimes, 2015

Le 3 octobre, des trombes d'eau s'abattent en soirée sur les Alpes-Maritimes et font 20 morts. Parmi les victimes, sept personnes ont été prises au piège dans le parking de leur résidence à Mandelieu-la-Napoule, près de Cannes.