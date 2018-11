Intempéries dans le Var : 170 mm tombés en moins de 3h à La Londe-les-Maures

Le Var et les Bouches-du-Rhône sont placés en vigilance orange orages, pluies-inondations ce vendredi. Dans le Var la nuit a été agitée. Il a beaucoup plu notamment à La Londe-les-Maures.

Var, France

La nuit a été agitée dans le Var à cause des fortes pluies et des orages violents. Le département est en vigilance orange aux orages comme les Bouches-du-Rhône. Vers 21h30 les fortes pluies ont commencé à s'abattre sur le département et en particulier sur la commune de La Londe-les-Maures où il est tombé jusqu'à 170 millimètres en moins de 3 heures, c'est l'équivalent de deux mois de pluie.

Une vingtaine d'intervention des secours mais sans gravité

Il n'y a pas eu de gros dégâts mais 38 sapeurs-pompiers ont tout de même été mobilisés. L'essentiel des interventions se résume par du pompage d'eau dans des caves, le sous-sol d'une maison de retraite a également été impacté mais cela n'a pas nécessité l'évacuation de pensionnaires.

Deux personnes dans leur voiture ont également été mises en sécurité, elles s'inquiétaient d'une montée des eaux. Par précaution la mairie a ouvert deux salles pour accueillir des personnes évacuées mais elles ont été fermées à 4 heures du matin.