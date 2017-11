Intempéries: de nombreuses interventions dans le Nord Franche Comté

La Franche Comté était placée ce dimanche en alerte jaune pluie,vent et inondations. Des intempéries qui ont provoqué quelques dégâts et de nombreuses interventions des pompiers et des forces de l'ordre.

Vous l'avez vu et même entendu ce dimanche. Le vent, la pluie, l'orage même et parfois de la grêle ont rythmé le début d'après-midi dans le nord Franche-Comté. La région était placée en alerte jaune pluie, vent et inondations.

Certains cours d'eau ont débordé

De fortes pluies qui ont gonflé le niveau des cours d'eau très rapidement. Surtout la Savoureuse qui a presque atteint sa côte d'alerte dimanche soir sur Belfort. Elle est d'ailleurs sortie de son lit au sud de Giromagny mais heureusement dans sa "zone naturelle" donc dans une zone non habitée. A Ronchamp, Plancher Bas et Plancher-les-Mines, c'est la petite rivière du Rahin qui a débordé, inondant des caves de plusieurs particuliers de ces communes. A Ronchamp, une famille a même du être relogée à cause d'une coulée de boue qui a touché son pavillon.

En tout, les pompiers sont sortis une quarantaine de fois, pour des tuiles arrachées, (quelques caves inondées mais très peu), et sur le boulevard Kennedy à Belfort pour des grosses flaques sur la chaussée. Dans le Doubs, ils sont intervenus sur Valentigney, Mandeure ou encore Montenois pour des objets ou des arbres sur la chaussée.

2 000 clients privés d'électricité dans le Territoire de Belfort

Les rafales de vent justement, ont fait tomber des arbres sur les routes dans le Territoire de Belfort entraînant des coupures d'électricité dans une douzaine de communes du département comme Chaux, Sermamagny, Evette Salbert ou encore Bessoncourt. Près de 2 000 clients ont été privés d'électricité une bonne partie de l'après-midi, le courant devait être rétabli partout en début de soirée. Dans le Doubs, près de 800 clients ont subi le même sort dans les villages autour de Clerval.

A noter que l'Est Républicain à Belfort et le Flunch ont également été inondés à cause d'une jardinière tombée sur un chéneau.