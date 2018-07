Intempéries : des grêlons gros comme des balles de tennis au Chauchet dans la Creuse

Par Tommy Cattaneo, France Bleu Creuse

De mémoire d'habitants, on avait jamais vu ça sur la commune du Chauchet. Un orage de grêle a touché plusieurs villages et fait pas mal de dégâts. Selon le maire, les toitures et les pare-brises des voitures n'ont pas résisté.