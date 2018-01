Ce vendredi, les quatre départements francs-comtois restent en vigilance orange en raison des risques de pluie et d'inondations. En Haute-Saône, 121 maisons ont été inondées. Dans le Haut-Doubs, c'est le village de Doubs qui est le plus touché.

Franche-Comté, France

C'est la Haute-Saône qui est la plus touchée par les inondations qui ont débuté dans la nuit de jeudi à vendredi. Le département est en vigilance orange aux crues depuis mercredi, comme tous les départements francs-comtois. Les rivières sont sorties de leur lit dans les vallées du Rahin, de l'Ognon, du Breuchin et de la Combeauté. Le secteur de Vesoul, lui aussi, est touché par la montée des eaux. L'eau est rentrée dans 121 habitations du département et 14 personnes ont dû être relogées.

Le camping de Soing sous les eaux de la Saône. - Stéphanie Bauquier

A Vesoul même, Alain Chrétien, le maire de la Ville, a fait un point à 10 heures, ce vendredi matin, sur sa page Facebook. Il parle d'une "situation encourageante" car, dit-il, "les trois rivières qui aliment la ville ne sont pas montées en charge en même temps". Le Batard et le Durgeon redescendent tandis que la Colombine monte. Alain Chrétien précise qu'à Vesoul, les rivières approchent de leur cote d'alerte mais sans l'atteindre.

La préfecture de Haute-Saône signale 39 routes inondées sur l'ensemble du département dont 21 sont coupées (retrouvez ce document en plein écran en suivant ce lien) :

Les routes inondés en Haute-Saône (point de 9h). - Préfecture de Haute-Saône

Ne pas s'engager sur une route inondée

La préfecture de Haute-Saône rappelle qu'il est très dangereux de s'engager sur une route inondée et qu'il faut donc respecter les panneaux d'interdiction de circuler. Consigne pas toujours suivi, notamment dans le Doubs, département voisin. Peu avant 10 heures, à Pontarlier, pompiers et policiers ont dû secourir une automobiliste dont la voiture était prise au piège des eaux, dans la rue du lycée.

Une voiture bloquée par la montée des eaux à Pontarlier. - Mélanie Saint-Laurent

Le Val de Morteau sous les eaux. - Laurent Guglielmeti

A Doubs, l'école du village ne rouvrira pas avant mardi

L'eau est également montée à Doubs, commune voisine de Pontarlier, où la maison d'un habitant de 81 ans a été inondée. L'octogénaire a été recueilli jeudi soir par ses voisins. Régis Marceau, le maire de Doubs précise qu'une inondation d'une telle ampleur est assez exceptionnelle sur sa commune. "J'ai un peu plus de 60 ans, confie-t-il et c'est seulement la deuxième fois que je vois ça." Régis Marceau qui prévient que l'école du village ne rouvrira pas avant mardi. Ce n'est pas l'établissement qui est touché mais les abords sont impraticables.

Les rues de Doubs inondées. - Raphaël Borne

Le point sur les routes inondées dans le Doubs est en fait en temps réel sur le site inforoute25, dont voici une capture d'écran à 13h50 :

Les routes inondées dans le Doubs. - Inforoute25

Selon le point de 14h dans le Doubs, l'alerte orange "pluies inondations" concerne les tronçons de la Savoureuse, l'Allan, du Doubs en amont de la loue et l'Ognon en amont de la Linotte. La vigilance jaune est maintenue pour l'Ognon en aval de la Linotte. La Loue est passée de la vigilance orange à la vigilance jaune. La situation est mise à jour en temps réel sur le site vigicrues.gouv.fr.