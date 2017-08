Intempéries en Isère : plusieurs axes coupés, la circulation perturbée

Les orages violents de la journée de mardi en Isère ont provoqué des dégâts, notamment sur les routes, mais aussi quelques inondations. La route de l'Oisans a été coupée pendant plus d'une heure.

Impossible de se rendre dans l'Oisans ou d'en revenir depuis Grenoble ce mardi après-midi. La route départementale 1091 a été victime des intempéries, elle a été coupée dans les deux sens de 15 h 30 à 17 heures suite à un éboulement à la hauteur de Livet-et-Gavet. Selon le PC Itinisère, la circulation est rétablie en alternance. Une déviation avait été mise en place via La Mure et le col d'Ornon.

Chapareillan menacée à nouveau

À Chapareillan au nord de l'Isère, la route est fermée sur la D285A au niveau du Col du Granier. Il s'agit d'une mesure préventive, le col devrait rouvrir normalement demain en fin de matinée. Une grande partie du Mont Granier menace en effet de s'écrouler depuis quelques années.

Ce n'est pas en Isère mais presque, sur l'autoroute A43 dans le sens Chambéry-Lyon, au niveau de Dullin, dans la descente de l'Épine (entre les deux tunnels), un camion a perdu le contrôle. L'accident a provoqué des embouteillages pendant plusieurs heures, la circulation a ensuite progressivement repris depuis, avant d'être rétablie depuis 14 h 30.

Un clocher en flammes

Les orages n'ont pas fait des dégâts que sur les routes. Ce matin à 10 h 30 la foudre s'est abattue sur le clocher de l'église de Saint-Alban de Roche, mais les pompiers ont immédiatement éteint l'incendie et mis en place un périmètre de sécurité. Le magasin Gifi de Saint-Jean-de-Soudain a été notamment innondé, ainsi que de nombreux garages et caves. En tout ils ont été appelés plus de 80 fois dans le Nord-Isère et plus de 100 fois en tout.

Enfin, très proche de nous, à Chateauneuf-sur-Isère dans le nord Drôme, la foudre a frappé dans un camping blessant cinq personnes. Leur vie n'est pas en danger et ils ont été évacuées vers les hôpitaux de Valence et Romans-sur-Isère.