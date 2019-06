PHOTOS - Intempéries : en Savoie, des centaines d'hectares de vignes sont détruits

Les vignes étaient en pleine floraison. Désormais, il ne reste plus rien cette parcelle de Saint-Baldoph

Saint-Baldoph, France

Il n'aura fallu qu'une dizaine de minutes de grêle pour détruire 300 hectares de vignes sur le vignoble d'Apremont en Savoie.

Les intempéries ont dévasté la partie nord du vignoble d'Apremont (AOC vin de Savoie). Les communes de Saint-Baldoph, d'Apremont de Myans, Saint-Jeoire-Prieuré et une partie de Chignin subissent de plein fouet les dégâts de ce samedi. Plusieurs dizaines de vignerons ont perdu la totalité de leur exploitation. La commune des Marches a elle été épargnée.

Le vignoble de Chignin est lui aussi en partie touché. En tout, 450 à 500 hectares de vignes en Savoie sont impactées par les intempéries.

"Plus de huit mois de travail partis en quelques minutes, c'est désolant", constate Yannick Uchet, le président des vins d'Apremont, dépité. Ce vigneron a perdu plus de la moitié de son exploitation et pour les ceps qui ont à peu près survécu, "il y eu tellement de stress pour la vigne qu'on ne sait même pas comment ça va évoluer ou s'il y aura quelque chose à sauver", s'inquiète le vigneron, "c'est du jamais vu !"

"Il n'y a même plus de bois à tailler !" - Yanninck Uchet, le président des vins d'Apremont

"Tout le nord de l'appellation d'Apremont est massacré" - Yannick Uchet

Ce dimanche matin, il restait des tas de grêlons sur les côtés de la chaussée à Saint-Baldoph. Les vignerons de Savoie demandent désormais à ce que l'état de catastrophe naturelle soit décrété pour le département, comme l'a promis le ministre de l'agriculture pour les agriculteurs de la Drôme.