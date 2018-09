La Fête de la gastronomie à Nancy, qui devait se terminer ce dimanche 23 septembre, a été finalement annulée par les organisateurs à cause des prévisions météorologiques. Des rafales de vent soufflant entre 80 et 100 km/h sont annoncées dans le Grand Est.

Les organisateurs de la Fête de la Gastronomie, à Nancy, ont décidé d'écourter et d'annuler la manifestation ce dimanche 23 septembre à cause des prévisions météorologiques. Samedi soir, les tentes installées place Charles III étaient en train d'être démontées. Il n'y aura donc ni brunch, ni fanfare pour le dernier jour de cet événement.

#flashinfo En raison d'une alerte météo pour vents violents, le chapiteau de la fête de la gastronomie (https://t.co/Md2ra4iUh7), situé place Charles III, doit être démonté. Il sera de retour demain pour la suite des festivités. Merci pour votre compréhension. — Ville de Nancy (@VilledeNancy) September 21, 2018

Météo France prévoit effectivement des orages et des rafales de vent entre 80 et 100 km/h dans la région Grand Est en fin d'après-midi. Une tempête liée à l'ex-ouragan Florence, qui a sévit la semaine dernière aux Etats-Unis. Par ailleurs, les prévisionnistes mettent en garde contre les conséquences de ce coup de vent. "Il pourrait engendrer de nombreuses chutes de branches d'arbres et des ruptures de lignes électriques", prévient l'équipe de la Chaîne météo.