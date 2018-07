#A64 des conditions de circulations difficiles depuis ce matin à cause des intempéries. Sortie obligatoire et entrée interdite à Tarbes-Est et Tarbes Ouest pour le Sens Bayonne Toulouse et à Capvern, Tournay et Lannemezan pour le sens Toulouse Bayonne. Soyez prudents ! pic.twitter.com/DRMiwcCXSq