Normandie, France

Les intempéries des derniers jours, la neige ce vendredi et les prévisions météorologiques pour la fin de semaine, contraignent les responsables du Football Normand à décider du report de l’ensemble des compétitions officielles régionales, masculines et féminines, y compris Futsal, prévues le Vendredi 9, Samedi 10 et Dimanche 11 Février 2018.

Ne sont pas concernées par cette décision :

- les rencontres des championnats professionnels,

- les rencontres des championnats nationaux masculins, National 1, National 2, National 3, National U19, National U17,

- les rencontres du Challenge National Féminin U19,

- les rencontres de la Coupe de France Féminine,

- les rencontres de la Coupe Nationale Futsal,

- Honneur U15 : SM Caen / FCA Lisieux (lié à la clôture de la poule)

- DHR U15 : Agneaux FC / AS Cherbourg FB (lié à la clôture de la poule)

Le report de ces rencontres reste conditionné soit par l’édiction d’un arrêté municipal d’impraticabilité du terrain soit/ou par la décision de l’arbitre officiel.

S’agissant des compétitions départementales, les clubs sont invités à se rapprocher de leur District d’appartenance et des décisions spécifiques qu’ils seront amenés à arrêter et publier