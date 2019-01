Intempéries : la neige perturbe les sorties de bureau dans le Cotentin

La neige a fait son apparition dans le Cotentin en début d'après-midi. Des chutes d'abord timides mais qui se sont intentifiées vers 17 heures. Les flocons tiennent au sol, principalement sur le réseau secondaire et sur les routes de campagne qui n'ont pas fait l'objet d'un traitement préventif. On nous signale ainsi une fine pellicule de neige, dans le Val de Saire, sur les petites routes autour de Beaumont-Hague, entre Martinvast et Bricquebec également.

Ces chutes coïncident avec la sortie des bureaux. Autrement dit, il faut être extrêmement prudent. Sur les grands axes également, la neige, si elle ne tient pas au sol tombe dru, et rend les chaussées glissantes notamment entre Cherbourg et Carentan. Elle est à l'origine d'un accident sur la nationale 13 à hauteur de Montebourg.

La préfecture appelle à la prudence et à réduire sa vitesse. Un nouveau traitement préventif des chaussées est prévu au petit matin demain, pour éviter la formation de verglas mais les autorités restent rassurantes sur le caractère passager de cet épisode neigeux.