France

Trois départements sont ce samedi matin placés en vigilance orange par Météo France dans son bulletin de 6h : la Haute-Corse, et deux départements de Normandie, le Calvados et l'Orne. En Haute-Corse, l'organisme prévoit que "outre les phénomènes typiquement liés aux orages(activité électrique, foudre), certains orages peuvent occasionner des rafales de vent, de la grêle et de fortes intensités pluvieuses pendant un cours laps de temps." Météo France parle de cumuls de pluie attendus sur l'ensemble de l'épisode qui pourraient atteindre 80 à 100 mm en peu de temps, et localement 100 à 140 mm. Toujours selon Météo France, "la côte orientale, les contreforts Est de la chaîne centrale, la Castagniccia et le Nebbiu seront les zones les plus impactées. Les orages s'évacuent vers le golfe de Gênes samedi soir".

Il pourrait pleuvoir en une nuit l'équivalent d'un mois

En Normandie, la pluie devrait atteindre des niveaux records dans le Calvados et l'Orne : Météo France parle de "cumul nocturne équivalent à la quantité habituelle d'un mois d'octobre". Entre samedi 18h et dimanche 09h, les cumuls approcheront souvent 40 mm entre l'est-Bretagne, la Normandie et le Maine, avec un maximum de 60 à 80mm sur le Calvados et l'Orne (moyenne mensuelle d'octobre, Caen 78mm, Alençon 76mm).