Météo France a placé ce mercredi treize départements en vigilance orange pour "vents violents". Ces départements sont situés en Normandie, dans le nord et le nord-est de la France : la Manche, la Seine-Maritime, les Ardennes, l'Aube, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Somme et les Vosges.

L'alerte sera maintenue jusqu'à ce jeudi matin à 8 heures par Météo France.

Des vents jusqu'à 130 km/h sur la côte normande

Une nouvelle perturbation pluvieuse aborde la Normandie ce mercredi après-midi avec des rafales de vent de l'ordre de 80 à 90 km/h sur la partie côtière. Après une courte accalmie en soirée, une nouvelle perturbation va provoquer des rafales de vent qui pourront aller, sur la Manche, jusqu'à 120, voire 130 km/h près du littoral, et jusqu'à 100 voire 110 km/h dans les terres. Sur la Seine-Maritime et la Somme, les vents iront jusqu'à 120 km/h sur la partie côtière, voire plus sur les secteurs exposés, 90 à 100 km/h dans l'intérieur.

Des rafales à 120 km/h dans le nord-est

On attend une succession d'épisodes venteux ce mercredi soir sur le nord-est. En soirée et première partie de nuit, le vent atteindra souvent 60 à 80 km/h en rafales. Après minuit, le vent deviendra vraiment fort, avec des rafales de sud-ouest de 90 km/h à 100 km/h, localement 105 à 110, et pourront être dépassées en montagne avec des valeurs ponctuelles de 120 km/h.