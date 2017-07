Intempéries : trois départements bourguignons en alerte orange aux orages

Météo France a placé ce lundi vingt départements en alerte orange aux orages dont trois en Bourgogne. La Côte-d'Or, la Nièvre et l'Yonne doivent s'attendre à des phénomènes parfois violents.

Météo France a placé six départements supplémentaires en vigilance orange aux orages ce lundi après-midi 16h. Il s'agit de la Charente, de la Côte-d'Or, du Loiret, de la Haute-Marne, de la Meurthe-et-Moselle et de la Moselle. Quatorze autres départements restent en vigilance orange : la Dordogne, la Corrèze, la Haute-Vienne, le Puy-de-Dôme, la Creuse, l'Indre-et-Loire, l'Allier, le Cher, la Nièvre, l'Yonne, l'Aube, la Marne, la Meuse, et les Ardennes.Au total, 20 départements sont donc concernés par cette vigilance, sur une diagonale qui va de la Dordogne à la frontière nord-est.

Des orages parfois violent ont déjà touché le sud de la Bourgogne dimanche soir, notamment la Bresse et le Mâconnais. A Mâcon, l'accès au port de plaisance a d'ailleurs du être interdit ce lundi. Un câble haute tension de 20 000 volts est tombé et le fil s'est retrouvé en partie immergé. Il y a eu des dégats également au camping de la ville. Une centaine d'emplacements sur les 250 a été neutralisée suite à de nombreuses chutes de branches.