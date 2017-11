Intempéries : une soixantaine d'interventions dans les Vosges et en Meuthe-et-Moselle

Les pompiers des Vosges dénombrent une quarantaine d'opérations dues aux intempéries ; une vingtaine en Meurthe-et-Moselle ce dimanche 12 novembre. De nombreuses chutes d'arbres et d'inondations ont nécessité l'intervention des secours. Aucun blessé n'est à déplorer.

Les secours et les gendarmes des deux départements sud-lorrains n'ont pas chômé ce dimanche 12 novembre. A cause des intempéries, on dénombre une quarantaine d'interventions dans les Vosges, et une vingtaine en Meurthe-et-Moselle, surtout pour des chutes d'arbres, et des caves inondées. Des incidents qui, fort heureusement, n'ont fait aucun blessé.

Un arbre tombe sur une voiture

En Meurthe-et-Moselle, un quinquagénaire était en train de rouler sur la route de Pompey quand un arbre est tombé sur sa voiture. Cela s'est passé vers 10h ce matin, dans la commune de Liverdun. "Il peut aller mettre un cierge à l'église ! ", s'est exclamé un gendarme du centre opérationnel de Meurthe-et-Moselle. En effet, l'automobiliste s'en est sorti sans blessure. Dans le secteur, les habitants ont été privés d'électricité l'après-midi, un câble ayant été endommagé. Tout était réparé vers 18h.

Une "mini-tornade" à Létricourt

Vers midi, c'est au tour des habitants de Letricourt, d'Arraye et de Han, près de Pont-à-Mousson, de voir leur électricité coupée. Une sorte de "mini-tornade", avec des vents de 130 km/h, s'est abattue dans le secteur.

Intervention des #Pompiers sur commune de #Letricourt.Impact sur une ligne 20000V.@enedis_lorraine mobilisé.3 villages du @Departement54 privés de ⚡️ (Letricourt,Chenicourt,Arraye et Han) + 2 en #Moselle (Craincourt,Aulnoy sur Seille).⚠️Si groupe ⚡️: utiliser en extérieur. pic.twitter.com/cg1uQX4sID — SDIS 54 Pompiers (@CODIS54) November 12, 2017

Les bourrasques ont fait voler les tuiles des toitures de neuf habitations. Le toit de l'église de Létricourt a également été touché.

Un autre phénomène venteux destructeur a concerné Létricourt aujourd'hui en #MeurtheetMoselle avec toitures endommagées, tuiles cassées et fils arrachés. Photos Emilie Mathieu. #Lorrainepic.twitter.com/Ob1IbirOId — Météo-Contact (@MeteoContact) November 12, 2017

Près de 379 clients ont été privés d'électricité l'après-midi ; une ligne haute-tension de 20 000 volts a été sectionnée. Les habitants ont été réalimentés vers 16h30. Le maire de Letricourt, Vincent François"n'a jamais vu ça" :

C'est arrivé d'un seul coup, comme ça ! Personne ne s'y attendait. Et ça a été localisé sur une centaine de mètres de largeur ; sur la traversée du village.

Témoignage du maire de Letricourt, Vincent François. Copier

Il y a eu des tôles arrachées qui ont sectionné les lignes haute-tension de 20 000 volts qui alimentait Letricourt et d'autres communes.

Les pompiers étaient encore en intervention à Letricourt vers 18h.