Les résultats des derniers contrôles sur la qualité de l'eau ont livré leur verdict et n'autorisent toujours pas la baignade.

Toujours pas possible de faire trempette au Lac.

Châtellerault, France

La chaleur est là, plus que jamais, mais il n'est toujours pas possible de se baigner sur le site du Lac à Châtellerault. Cela dure depuis bientôt un mois. Dans un communiqué ce mercredi, la mairie a annoncé que "les cyanobactéries continuent de se multiplier sous l'effet de la chaleur" et que l’interdiction est maintenue jusqu’à nouvel ordre.

Entre la semaine dernière et cette semaine, le taux de cyanobactéries est passé de 345.000 cellules à 490.000 par millilitre. Soit cinq fois le plafond fixé par l'Agence régionale de santé pour la baignade (100.000). Prochains contrôles dans une semaine.