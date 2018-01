C'est une des conséquences des fortes pluies de ces derniers jours. Dans 10 communes de Seine- Maritime il ne faut pas boire l'eau du robinet, c'est une recommandation de l'Agence régionale de santé.

Le syndicat d'eau potable des 3 sources Cailly, Varenne et Bethune distribue une eau colorée et trouble, il ne faut donc pas boire cette eau. Il s'agit de particules d'argiles et de limons, très rapidement entraînées dans les nappes souterraines par les pluies très importantes, responsables de l'érosion des terres.

Ce phénomène peut être associé à une contamination microbienne.

Les communes concernées sont :