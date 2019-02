Interruption des transports scolaires, routiers et de voyageurs en Ardèche à cause de la neige à partir de 600 mètres

Les services de transports routiers, scolaires et de voyageurs sont interrompus par un arrêté préfectoral depuis ce dimanche à 17h00 et toute la journée de lundi sur les routes situées au-delà de 600 mètres d'altitude.

Ardèche, France

En Ardèche, un arrêté préfectoral interrompt ce dimanche depuis 17h00 et toute la journée de lundi 4 février les transports routiers, scolaires et de voyageurs empruntant des routes situées au-delà de 600 mètres d'altitude. La vigilance jaune "neige-verglas" et "vent violent" en Ardèche est maintenue ce dimanche soir et jusqu'à lundi 4 février.

Les zones en rouges sont situées entre 600 et 1000 mètres d'altitude. Les zones en noir sont situées au-delà de 1000 mètres d'altitude. - Département de l'Ardèche

Les lignes non-desservies

En ce qui concerne le réseau Annonay Rhône Agglo:

Les communes de Vanosc, St Julien Vocance, Monestier ne seront pas desservies par les transports scolaires. Compte tenu des conditions climatiques et de l'état du réseau secondaire, les enfants des hameaux d'Eteize et de Samoyas ne seront pas pris en charge demain matin.

Sur le réseau de la CAPCA, les services suivants ne seront pas assurés demain :

- SV03 : St Julien du Gua - St Etienne de Serre - St Sauveur de Montagut

- SV 04 : Marcols les Eaux - Albon - St Pierreville - Gluiras (secteurs Gratteloup, Palix et Tisonèche) - St Sauver de Montagut

- SV 10 Marcols les Eaux - Albon - St Pierreville - St Sauveur de Montagut (correspondance pour le Cheylard)

- SV11 : Gourdon - St Julien du Gua - St Julien du Gua Ecole

Le réseau Keolis devrait également communiquer ce dimanche soir.

⚠️[Interruption des transports routiers scolaires et de voyageur, au-delà de 600m d'altitude, pour toute la journée de lundi 04 février]

👉 @Prefet07 vous invite à vous rapprocher des gestionnaires des transports scolaires pour connaitre le détail.

👉 https://t.co/vIeGWGUJsc — Préfet de l'Ardèche (@Prefet07) February 3, 2019

La circulation des poids-lourds de plus de 7.5 tonnes reste interdite sur la route nationale 102 entre la commune de Mayres et la limite du département avec la Haute Loire, dans les deux sens, jusqu’au lundi 4 février 2019 à 10h00. Sur cette voie, les équipements type chaînes, chaussettes ou pneus neige sont obligatoires pour tous les véhicules

Les équipements spéciaux (chaînes, chaussettes, pneus neige admis) restent obligatoires pour tous les véhicules sur cette même zone.