Loire-Atlantique, France

C'est toute la culture maraîchère des Pays de la Loire qui pourrait devoir changer ses habitudes... Le pesticide désherbant préféré des cultivateurs, de mâche notamment, est dans le collimateur des associations et des autorités. Le métam-sodium a intoxiqué plus de 70 personnes ces dix derniers jours dans le Maine-et-Loire et sa vente est suspendue jusqu'à ce vendredi dans le département. Côté Loire-Atlantique, le département qui en achète le plus en France, la question pourrait se poser aussi.

Une réglementation déjà très stricte

Dès ce mardi même, une réunion d'urgence est organisée à la préfecture, à Nantes, puisque visiblement, les précautions ne suffissent plus. Elles sont pourtant déjà très restrictives. Il faut actuellement une combinaison étanche, des gants, des bottes et un masque pour appliquer du métam-sodium. Et surtout, il faut arroser le champ, avant et après le traitement pour éviter que les molécules s'envolent et que des riverains les respirent, comme dans le Maine-et-Loire visiblement, confirme Antoine Thiberge, le président des Maraichers Nantais : "Les enquêtes le diront mais il semblerait qu’il y ait eu un souci avec la fréquence des arrosages alors que le sol était très séchant et à une température anormalement élevée pour un mois d’octobre."

Trop d’aléas pour une utilisation vraiment sûre ?

Sauf qu'arrosage ou pas, ces intoxications ne surprennent pas Dominique Deniaud. "On joue avec le feu" s’agace même le président de la Confédération Paysanne de Loire-Atlantique, le syndicat prônant une agriculture plus respectueuse de la terre. La preuve même, "toutes les personnes qui résident près d’exploitation maraîchères qui utilisent ce genres de produits ont déjà senti une odeur nauséabonde. On sait que dès qu’on n’est pas parfaitement dans les conditions d’applications qui sont la vitesse du vent, la température au sol, la quantité d’eau déposée etc., on peut arriver à causer des problèmes graves."

Peu de solutions de remplacement

Il faudrait donc interdire le métam-sodium pour Dominique Deniaud même si une décision aussi radicale serait peut-être exagérée. Ce serait même "une catastrophe économique" prévient Antoine Thiberge. "Je n’ose imaginer les conséquences d’une telle interdiction demain", explique le président des Maraîchers Nantais qui produisent actuellement 35 000 tonnes de mâche par an, soit plus de la moitié des tonnages produits dans toute l’Union Européenne. La Loire-Atlantique est aussi le premier bassin français de production de radis, avec 30 millions de botte récoltées chaque année.

Mais les maraîchers des Pays de la loire n'auront peut-être pas le choix. Le métam-sodium est aussi dans le collimateur de l'Anses depuis les accidents du Maine-et-Loire. L'agence nationale de sécurité sanitaire réexamine l'autorisation de vente du pesticide et pourrait l'interdire en France. Elle rendra sa copie d’ici la fin de l’année.