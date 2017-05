Investir dans les énergies renouvelables: l'exemple de la centrale de Sourdun (77)

Placer son épargne, dans les énergies renouvelables, comme on la placerait dans une banque, à un taux de 5,15%, c'est ce que propose Lendosphere, la plateforme de financement participatif qui a permis la création de la centrale photovoltaïque de Sourdun (77).

La centrale photovoltaïque de Sourdun, est, à ce jour, la plus importante de toute l'Ile de France. Installée sur une ancienne base militaire, la centrale, conçue par Générale du Solaire, et mise en service en 2012, elle étale sur plus de 8 hectares, ses 14.000 modules photovoltaïques, capables de fournir en énergie, chaque année, l'équivalent de 1 700 foyers. Particularité de cette centrale: elle a été réalisée, essentiellement, grâce à des financements participatifs. Ce samedi, les investisseurs, se sont rendus sur place, pour voir à quoi leur argent avait été utilisé. Ils ont pu croiser, entre les panneaux solaires, les moutons, installés ici, pour entretenir les lieux.

visite de la centrale de Sourdun (77) © Radio France - sylvie charbonnier

Ils étaient une petite cinquantaine, ce samedi, investisseurs ou futurs investisseurs, à venir visiter la centrale photovoltaïque de Sourdun, en Seine et Marne. Leur épargne, ils ont choisi de la placer dans les énergies renouvelables, plutôt que de la confier à une banque. Tous, respectueux de l'environnement, comme Emma, une jeune femme, en recherche d'emploi, qui a placé plus de 3.000 euros, dans cette centrale, pour être en accord avec son idéologie et son éthique écologiste.

reportage à la centrale de Sourdun Copier

Le financement participatif, en prêt, permet aux particuliers de prêter avec intérêt ( un taux de 5,15%), à des entreprises engagées dans la transition énergétique. Cette nouvelle forme de placement est autorisée et encadrée en France, depuis 2014. Avant cette date, elle n'était réservée qu'aux banques. Pour investir et toucher ses remboursements, tout se passe en ligne, par l'intermédiaire de plateformes agréées, comme Lendosphere, https://lendosphere.com/generale

La plateforme lendosphere lance un nouvel appel aux prêteurs et aux investisseurs. En l'espace de cinq jours, déjà plus d'un million d'euros a été récolté. L'objectif est de 2 à 2,5 millions d'euros, d'ici le 2 juin prochain, pour pouvoir financer 58 projets de centrales éoliennes ou photovoltaïques en France.