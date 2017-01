INVITÉ - Pierre Lambert, préfet de la Haute-Savoie : "le chauffage au bois c'est 80% de la pollution"

Ce mercredi 04 janvier est le 36 eme jour de l'épisode de pollution qui affecte la vallée de l'Arve entre la Roche sur Foron et Chamonix. Hier après-midi était organisée en préfecture une réunion consacrée à la pollution et aux mesures qui pourraient être mises en oeuvre.

La pollution est toujours bien présente dans la vallée de l’Arve. Cela fait plus d’un mois que cela dure, plus d’un mois que le niveau d’alerte à la pollution de l'air aux particules fines est activé. Mardi après-midi était organisée en préfecture de la Haute-Savoie une nouvelle réunion consacrée à la pollution et aux mesures qui pourraient être mises en oeuvre.Invité de France Bleu Pays de Savoie ce matin, le préfet a indiqué que la prime du fond air-bois allait passer de 1 000 à 1 500 euros. Elle permet d'aider et d'inciter les particuliers à changer leur vieille cheminée contre un foyer fermé beaucoup moins polluant. Selon Pierre Lambert, le mauvais fonctionnement des cheminée au bois est "responsable de 80% de la pollution hivernale"

Autre mesure décidée hier, elle concerne la circulation des camions. Les plus polluants (euros 0 et euros 1) sera totalement interdite. Pour les euros 2, l'alternat de ciculation mise en place sur la haute vallée de l'Arve (plaque pair et impair) est étendu sur l'ensemble de la vallée. Ces interdictions entreront en vigueur à compter de jeudi.