Irma : 73 gendarmes ardennais au secours des sinistrés aux Antilles

Soixante treize gendarmes de l'escadron mobile de la gendarmerie de Vouziers dans les ardennes sont partis ce jeudi sur l'île de St martin pour venir en aide aux habitants sinistrés après le passage de l'ouragan Irma. Avec St Barthélémy, l'île de St Martin est l'une des plus dévastées des Antilles.

Ils sont partis jeudi soir. France Bleu Champagne ardenne a pu joindre le Capitaine Botella, de l'escadron de gendarmerie mobile de Vouziers, juste avant qu'il ne monte dans l'avion à Roissy avec ses 72 hommes. "Nous savons que les infrastructures là bas ont été particulièrement dégradées et que la situation risque d'être assez difficile sur place. Quand on porte secours à des populations démunies, on s'attend à rencontrer des gens diminués mais reconnaissants de notre présence".

La mission des gendarmes ardennais sera d'abord de venir en aide aux habitants de l'île St Martin qui ont tout perdu lors du passage de l'ouragan. Ils seront aussi chargés de lutter contre les actes de pillage dans les habitations touchées mais aussi dans les magasins. C'est la première fois que cet escadron est envoyé sur un lieu de catastrophe naturelle.

Photo satellite de l'ouragan Irma en approche de l'île de St Martin, aux Antilles © Maxppp - NOAA/UPI

Les gendarmes de Vouziers ne savent pas combien de temps ils vont rester aux Antilles mais le Capitaine Botella nous disait "on restera tant que les gens auront besoin de nous". Au total, ce sont près de 800 pompiers, gendarmes , militaires et bénévoles de la Croix Rouge qui sont en train d'arriver ces jours-ci aux Antilles.