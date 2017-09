Ouragan Irma : un Vauclusien confiné à Saint-Martin raconte

Ludovic vit sur l'île de Saint-Martin, aux Antilles, depuis deux ans. Cet ancien restaurateur avignonnais y tient une épicerie fine. L'approche de l'ouragan Irma l'oblige à rester calfeutré chez lui, avec sa compagne et ses enfants. Dans l'angoisse.

La vigilance violette a été déclenchée dans la nuit de mardi à mercredi sur les îles de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin, aux Antilles françaises.

La Martinique et la Guadeloupe ont été placées en alerte rouge. Irma se rapproche des côtes. L'ouragan est extrêmement violent, il est classé de niveau 5 - le niveau le plus élevé. On attend des vents soufflant jusqu'à 360 kms/h.

Attente et angoisse

A Saint-Martin, Ludovic et sa famille sont confinés depuis mardi soir. Cet Avignonnais s'est installé il y a deux ans sur l'île ; il y a ouvert une épicerie fine. Aujourd'hui, il craint de perdre sa maison et son commerce.

France Bleu Vaucluse est entré en contact avec lui via Facebook, mercredi matin.

Ludovic réagit sur Facebook © Radio France - Roland Olivier

Ludovic explique la situation sur place.

Nous sommes calfeutrés dans une pièce du rez-de-chaussée. Monter à l'étage est trop dangereux, on ne sait pas si le toit va résister aux rafales de vents. Nous sommes sept : quatre adultes et trois enfants. On ne sait pas ce qu'il va se passer.

L'ouragan était annoncé depuis plusieurs jours sur les Antilles françaises. Ludovic a donc eu le temps de faire des provisions : de la nourriture et de l'eau. Mais il faut maintenant faire face à l'angoisse qui monte.

L'Avignonnais reste en contact avec sa famille, via les réseaux sociaux. Mais le contact pourrait être interrompu à l'arrivée d'Irma. L'eau et l'électricité pourrait être coupée.

L'ouragan devrait arriver sur l'île de Saint-Martin vers 06h00 heure locale (12h00 en métropole). La situation ne devrait pas s'améliorer avant 21h.

La population est complètement confinée chez elle, tout déplacement est interdit. Les services sont suspendus, les écoles sont fermées.

Lire aussi : Ouragan Irma : les Antilles en état d'alerte maximale