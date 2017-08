Isère : Alerte sécheresse maintenue sur le département

Ce mercredi, le Comité Départemental de l'Eau (CDE) a décidé du maintien de l'alerte sécheresse pour le département de l'Isère après concertation. De nombreuses mesures restrictives sont donc encore en cours.

Les niveaux d'eau, bien en deçà des moyennes saisonnières pour les nappes phréatiques et les cours d'eau, ont poussé la préfecture à maintenir l'alerte sécheresse sur l'ensemble du département suite aux différents avis émis par les collectivités locales, les services de l'État et les représentants des usagers. Les pluies survenues ce mardi sur le département n'ont ainsi pas permis de recharger correctement les nappes.

Les mesures à respecter

Cette situation d'alerte implique donc de nombreuses mesures de restrictions :

Interdiction du lavage des voitures hors stations professionnelles,

Interdiction du remplissage des piscines de plus de 5 m³ à usage privé,

Interdiction de fonctionnement des fontaines publiques en circuit ouvert,

Interdiction d’arrosage des pelouses, des espaces verts publics et privés, des jardins d’agrément, des golfs, et des stades et espaces sportifs de 6h à 20h,

Pour l’agriculture : baisse de 15 % des prélèvements agricoles autorisés pour l’irrigation,

Pour l’industrie : respect du niveau 1 du plan d’économie d’eau des industriels (installations classées pour la protection de l’environnement),

Pour les gestionnaires de réseau d’eau potable : renforcement du suivi des niveaux des captages et des forages d’eau potable, transmission des données à l’administration.

Toutes les nappes et tous les cours d'eau sont concernés à l'exception des plus importants : l'Isère, le Rhône, le Drac et la Romanche. La préfecture signale que les risques d'incendie sont donc plus importants en cette période de sécheresse. Par ailleurs, tous les usagers sont appelés à faire preuve de vigilance dans leur consommation quotidienne d'eau.