Isère : "Il y a des alpages qui à terme risquent d'être abandonnés"

Dans quelques semaines, fin mai - début juin, les bergers et leurs troupeaux prendront le chemin des alpages. Les éleveurs s'inquiètent de la présence croissante du loup. Denis Rebreyend, président de la Fédération des alpages de l'Isère, était l'invité de France Bleu Isère ce jeudi matin à 7h45.

Les premières transhumences devraient commencer dans semaines. Pour l'instant, les éleveurs et les alpagistes, préparent le terrain : ils installent les clôtures autour des pâturages, montent le sel et la nourriture, parfois par hélicoptère. Il faut que tout soit prêt pour accueillir les bêtes.

Pour l'instant, l'herbe n'a pas encore poussé en altitude. Les éleveurs s'inquiète du manque de neige et de précipiations alors que la Préfecture a placé le département de l'Isère en vigilance sécheresse.

Mais ce qui inquiète surtout les professionnels, note Denis Rebreyend, président de la Fédération des alpages de l'Isère, c'est la présence du loup :

L'année dernière, certains éleveurs et berger e fin de saison étaient épuisés et dégoûtés du fait des attaques répétées (...). Il y a des alpages qui sont un peu plus fragiles que d'autres, et ses alpages risquent à terme d'être abandonnés.