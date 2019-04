Isère : l'équivalent d'un mois de pluie en moins cet hiver par rapport à la normale

Isère, France

Le bilan pluie de cet hiver en Isère n'est pas bien beau. Il n'a pas assez plu, selon Météo France. Il manque un mois de pluie. En Nord Isère, il est tombé 400 mm de pluie en six mois contre 500 à 550 en moyenne. Les nappes souterraines n'ont pas été remplies correctement et les rivières et cours d'eau sont un peu en-dessous de la normale après l'hiver. Il manque un quart de ce qu'on récolte normalement après un hiver.

Sécheresse précoce prévue

Un comité de l'eau s'est tenu en préfecture ce jeudi après-midi avec tous les acteurs de l'eau, Météo France, la direction des territoires, l'office français de la biodiversité qui s'occupe des nappes souterraines, les associations de pêche et les représentants des agriculteurs. Tout le monde est d'accord sur un point, l'eau va manquer très vite cette année.

"On peut s'attendre à des restrictions d'eau précoces", explique Serge Taboulot, chef du centre territorial de Météo France. La préfecture ne s'est pas encore prononcée sur le plan de restriction pour cette saison.

"L'été est de plus en plus précoce, il y a 15 jours, il neigeait encore et là, nous avons des températures estivales" - Serge Taboulot

Ce sont les zones du Nord-Isère, les Quatre vallées du côté de Vienne, la Galaure du côté de la Drôme et les affluents du plateau de Crémieu qui souffriraient le plus de la sécheresse. "La campagne a déjà une allure de mois de mai alors qu'on est mi-avril."

La neige fond trop vite

Le stock en neige n'est pas très important non plus, selon Météo France. Il y a "25% de neige en moins et tout est fondu en-dessous de 1 500 mètres, ce qui est assez tôt pour la saison".