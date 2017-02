PHOTOS - En Isère, les stations de ski de basse altitude ferment à cause du manque de neige

Des températures à la hausse en Isère depuis quelques semaines. Conséquence : la neige fond en moyenne altitude. Pas de chutes conséquentes prévues dans les jours qui viennent, alors la situation est compliquée pour certaines petites stations qui doivent fermer leurs portes plus tôt que prévu.

Elles sont toutes situées entre 900 et 1300m d'altitude. Ces petites stations sont soit totalement fermées, ou seules quelques pistes restent ouvertes à cette période de l'année. La faute évidemment au manque de neige, et même si certaines sont équipées de canons à neige, la température n'aide pas. Dans le Vercors, les pistes sont fermées depuis début février à Saint-Nizier-du-Moucherotte, même chose à Chichilianne.

Les chutes de neige : véritables sésames pour les petites stations de ski à cette période de l'année

Après le ski-roues : le ski-boue ! © Radio France - Julien Morin

Au col de l'Arzelier, elles sont restées ouvertes jusqu'à la semaine dernière. Au Col de Marcieu, en Chartreuse, seul l'espace d'apprentissage reste ouvert grâce à la neige de culture. D'autres stations comme le Col de Porte ou le col d'Ornon sont toujours praticables. Mais comme pour toutes les autres, les chutes de neiges annoncées la semaine prochaine leur permettraient d'assurer la saison jusqu'à la fin des vacances d'hiver.

"Avec le soleil, l'air, la vue... c'est encore agréable", Magalie, une touriste rouennaise

De la boue (au premier plan), de la neige (au deuxième plan), et des arbres (au troisème plan). Au milieu : des skieurs. © Radio France - Julien Morin

À la petite station de Saint-Hilaire-du-Touvet, en Chartreuse, absence de neige oblige, la dernière remontée a été arrêtée jeudi soir. "C'est limite, c'est le dernier jour vraiment, la neige n'est plus très bonne" raconte Jean-Yves, venu passer la journée ici avec sa famille. Sa soeur, Magalie, fait d'ailleurs le même constat devant les flaques de boue au pied de l'unique piste encore ouverte. Mais elle préfère retenir le positif. "C'est encore agréable avec le soleil, l'air, la vue, dit-elle skis aux pieds. C'est le dernier jour donc on profite, on s'amuse en famille."

"Malheureusement les températures sont dignes d'un mois d'avril", Freddy Journet, le chef d'exploitation de la régie de Saint-Hilaire-du-Touvet

À la boutique de location de skis de Saint-Hilaire-du-Touvet : tous les équipements sont de retour sur leurs étagères © Radio France - Julien Morin

Depuis quelques années, la station ferme régulièrement plus tôt dans la saison. La perte financière n'est pas énorme pour cette station qui vise surtout les locaux. Le plus embêtant, c'est de ne pas avoir pu ouvrir plus tôt pour Freddy Journet, le chef d'exploitation de la régie de Saint-Hilaire-du-Touvet. "Ça fait plusieurs année qu'on ne fait pas Noël. Alors quelques fois on fait des mois de janvier-février- extraordinaires. Là, si je ne me trompe pas, ça fait quatre année qu'on ne fait pas Noël. Le probème c'est qu'à cause des conditions : les locaux qui prennent des forfaits annuels sont un peu plus hésitants à investir." Peut-être le seront-ils plus nombreux l'année prochaine ? Si les conditions climatiques le veulent bien.