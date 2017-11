Isère : où va tomber la neige cette semaine ?

La neige est annoncée pour cette semaine par Météo France, et les températures hivernales vont la faire tomber jusqu'en plaine à partir de mercredi soir. Le point local avec Serge Taboulot, chef de centre Météo France pour les Alpes du Nord.

D'abord et c'est à retenir, il n'y aura pas d'épisode neigeux "important" cette semaine : "on peut plus parler de saupoudrage", explique Serge Taboulot. Mais nos paysages vont tout de même pouvoir trouver leur blancheur hivernale, notamment grâce à des températures très basses. Et cela devrait continuer jusqu'à la semaine prochaine.

Premières neiges en plaine mercredi soir ou jeudi

Des flocons vont tomber vers 800 à 1000 mètres d'altitude dès mardi soir, à peu près de manière égale sur tous les massifs isérois, "même si il en tombera certainement davantage sur la Chartreuse et Belledonne que sur l'extrême sud du département", précise le météorologue. Encore une fois il indique que la quantité de neige attendue n'excède pas dix centimètres : pas de quoi émerveiller les skieurs potentiels.

Toutes les plaines de l'Isère blanchies

Mais ensuite la limite pluie neige va baisser, conséquence d'une baisse des températures spectaculaires mercredi en milieu de journée. Dès mercredi soir, jeudi au plus tard, la neige devrait logiquement saupoudrer les plaines, aussi bien le Grésivaudan, que les Terres Froides, que la région Lyonnaise. "Mais on restera sur des petites perturbations, et des petites quantités, pas de quoi perturber la vie en plaine", insiste Serge Taboulot, "mais on aura une ambiance et paysage hivernal"

La sécheresse toujours présente

Pour le reste de la semaine, pas de perturbations, mais pas du grand beau temps non plus. On pourra donc s'attendre à de petites neiges sous forme de giboulées, et cela jusqu'à la semaine prochaine. Une situation qui n'améliorera pas la sécheresse automnale, car les perturbations sont minimales. Le département reste en déficit d'eau.