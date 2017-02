Janvier 2017 mois de janvier le plus froid depuis 25 ans dans la région toulousaine

Selon les relevés de Météo France le mois de janvier qui vient de s'achever a été le plus froid observé en région toulousaine depuis 25 ans. La température maximale moyenne n'a pas dépassée 7,5 °C, soit deux degrés de moins que la normale.

Le mois de janvier 2017 est le premier mois de l'année le plus froid connu depuis 25 ans dans la région toulousaine selon les relevés de Météo France. La moyenne des températures maximales a été de 7,5°C soit deux degrés de moins que la normale. Caractérisé par des températures très froides il a connu 15 nuits avec des températures négatives en plaine toulousaine contre 9 pour une mois de janvier habituel.

Froid mais ensoleillé

C'est entre le 18 et le 20 janvier que l'on a connu la période la plus froide avec des gelées atteignant - 8°C en plaine et jusqu'à -12°C relevés au lever du jour à Luchon le 19 janvier. Phénomène rare, le 20 janvier, les eaux du canal du Midi à Toulouse étaient recouvertes d'une fine pellicule de glace. Janvier 2017 a été un mois sec avec un déficit de pluviométrie de 60% en région toulousaine. Enfin, s'il a été froid, ce mois a été ensoleillé avec un cumul de 101 heures d'ensoleillement soit dix de plus que la normale.