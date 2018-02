Janvier 2018 deuxième mois le plus doux à Toulouse depuis 1922

Par Jean-Marc Pérez, France Bleu Occitanie

Le mois de janvier 2018 a été le deuxième mois de janvier le plus doux en Haute-Garonne depuis 1922 et le plus gris depuis 1973. Doux et humide avec deux fois plus de pluie que la normale selon Météo France