Janvier, le mois le plus froid dans l'Hérault depuis 5 ans

Le mois de janvier 2017 aura été le mois le plus froid dans le département de l'Hérault depuis 2012. Mais on observe surtout de gros écarts de températures : de moins 5 degrés à 16 degrés.

Météo France a analysé les données météo du mois de janvier 2017 dans l'Hérault. On a connu un mois plutôt sec durant plus de 3 semaines, avant de voir le retour de pluies par vents marins sur les dix derniers jours et parfois de manière intense, avec des cumuls très importants du 25 au 28 janvier notamment.

Question températures : ce mois fut le plus froid depuis février 2012, souvent très froid du 1er au 25/26, puis doux en fin de mois. Il a fait jusqu'à 16,1 degrés à Montpellier, c'était le 12 janvier, une semaine plus tard, le 19 janvier, on relevait moins 5,3 degrés, la température la plus basse du mois.

Ensoleillement : il fut un peu supérieur à la normale, un peu moins de 6 heures par jour en moyenne en plaine de l’Hérault.