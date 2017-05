Jardiniers amateurs, encore un peu de patience ! Les "saints de glace" ne sont pas encore passés

Depuis des siècles, les "saints de glace" sont fêtés les 11, 12 et 13 mai, soit à la Saint-Mamert, Pancrace et Servais. Selon la croyance populaire, ils correspondent à trois journées de gel tardif avant l'arrivée définitive du redoux. Une tradition encore très respectée chez les jardiniers.

"Avant Saint-Servais, point d’été, après Saint-Servais, plus de gelée" ...même si les dictons ne sont pas une science météorologique exacte (il n'a pas gelé en mai ces trois dernières années), la tradition des "saints de glace "est encore largement observée chez les pépiniéristes qui conseillent vivement à leurs clients d'attendre que la période soit passée pour repiquer leurs plants en pleine terre.

Un "voile de forçage" pour protéger les plants

Paul Oubrier est horticulteur installé depuis 30 ans à Saint-Étienne: "Il peut geler tout simplement si le ciel se découvre. Bien sûr, on peut toujours acheter ses plants maintenant, mais pour planter rien ne presse ! Pour tout ce qui est tomates, poivrons, courgettes, cornichons, melons, mieux vaut attendre encore une bonne semaine, ce sont des produits qui demandent des nuits relativement douces, pour qu'ils aient un bon départ et qu'ils poussent vite. Mais si vous plantez des choux, des salades, des betteraves ou des poireaux il n'y a aucun souci, car ils résistent bien mieux au froid. "

Pour les jardiniers les plus prudents, il existe une technique simple pour protéger les plants: les entourer d'un "voile de forçage"."C'est une toile micro perforée qui est très légère et que l'on pose tout simplement sur les plants. Cela permet de gagner 2 à 3 degrés, de conserver la chaleur et c'est et très efficace. Dans la plaine du Forez tous les maraîchers cultivent sous voile de forçage."

Mais le meilleur conseil c'est encore la patience... Dominique, un client venu de Saint-Bonnet-le-Château pour acheter ses plants de tomates, en a fait l'amère expérience : "la semaine dernière, ma femme a voulu que je sorte notre palmier dehors parce qu'il prenait trop de place.dans la maison. Résultat, il a gelé ! J'aurais du attendre... faut pas forcer la nature, elle reprend toujours ses droits !"