Fonte des glaciers : pour Jean-Louis Étienne, "on a ouvert la porte du frigo"

Invité de France Bleu Isère ce mardi matin, le célèbre explorateur Jean-Louis Étienne tire la sonnette d'alarme concernant la fonte des glaces. Loin des théories abstraites, il partage son expérience et raconte ce qu'il a vu de ses yeux lors de ses expéditions sur les pôles.

Alors que la planète continue de se réchauffer et que les glaciers continuent de fondre, l'explorateur Jean-Louis Étienne veut alerter sur un phénomène que les scientifiques connaissent pourtant depuis de nombreuses années. "J'ai traversé l'antarctique en 1990 conf avec Claude Lorius qui parlait déjà de la fonte des glaces avec cette formule : «le processus est enclenché »", raconte-t-il. Pour le premier homme à avoir atteint le Pôle Nord en solitaire 1986, la fonte des glaces est loin de n'être qu'une théorie, puisqu'il a pu lui-même la voir en action au fil de ses voyages. "Il y a un recul des calottes polaires, notamment au Groenland", insiste-t-il, "j'y ai été en mars dernier et il est indéniable que la glace a reculé."

La disparition des "neiges éternelles"

"La banquise qui est au Pôle Nord c'est une couche de mer gelée", résume Jean-Louis Étienne, "elle est formée des glaces pluriannuelles, que l'on appelle également les neiges éternelles, et d'une couche de glace qui se forme dans l'année." Le problème est que le dérèglement climatique altère ce processus de renouvellement de la calotte glacière. "Au Pôle Nord, la neige éternelle disparaît et il ne reste que la glace de l'année qui ne fait qu'un à deux mètres d'épaisseur."

La perte d'un équilibre entre les pôles

Également médecin, Jean-Louis Étienne détaille le fonctionnement de la planète à la manière de celui d'un corps humain. "Les pôles sont essentiels à la machine climatique", explique-t-il, "la chaleur des tropiques doit être échangée avec les pôles afin de préserver un équilibre." Le problème est donc que l'augmentation globale de la température, aux pôles comme dans les tropiques, induit un déséquilibre dans cet échange. "On a perdu 4°C au Pôle Nord", alerte l'explorateur. "On a ouvert la porte du frigo, on va maquer de froid pour équilibrer la chaleur des tropiques."

