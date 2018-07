Ils sont jeunes, ils sont Chambériens et ils sont éco-citoyens.Vingt-huit jeunes de 18 à 25 ans de l'agglomération de Chambéry en Savoie ont participé à plusieurs chantiers tout le mois de juillet. Travail en équipe et en pleine nature au programme

Chambéry, France

Vingt-huit jeunes de 18 à 25 ans de Chambéry ont passé le mois de juillet à rendre l'agglomération chambérienne plus propre. De la création les sentiers de randonnées au ramassage de déchets, chaque semaine, un groupe de sept jeunes hommes et femmes venus de tous les quartiers et tous les milieux ont travaillé ensemble sur ces chantiers. Une bonne manière de gagner un peu de sous tout en protégeant son environnement.

"C'était dur mais je suis fier de ce qu'on a fait" Rayan Nahoui

Rayan Nahoui n'avait jamais travaillé en pleine nature. Lui qui n'était jamais sorti du centre-ville, il a pu découvrir pour la première fois la beauté du lac d'Aiguebelette lorsque l'équipe a ramassé des déchets sur la commune de Vinimes : "La vue était superbe. Ça m'a donné envie d'y aller pour me baigner."

Les jeunes viennent de tous les quartiers et de milieux différents

Le but est de les faire travailler en équipe mais aussi de les sensibiliser aux problématiques environnementales. "On leur offre une première activité en nature mais nous travaillons aussi avec plusieurs associations pour expliquer aux jeunes ce qu'est éco-citoyenneté. Nous discutons avec eux d'écologie." explique Stella Gaton, elle fait partie de l'association de quartier de centre-ville de Chambéry (AQCV).

Ils ne se connaissaient pas en début de semaine mais maintenant que le chantier est terminé, ils ont créé de véritable liens. "C'était dur parce que personne n'avait jamais fait ce boulot mais on a travaillé ensemble, on s'est donné un coup de main et on a réussi. On est fier de tout le monde" raconte Fofana Amidou, 19 ans.

Un bon job rémunéré en attendant la rentrée qui peut aussi créer des vocations comme pour Anaële Sotty. Elle a décidé de reprendre des études de sciences humaines : "j'aimerais travailler dans la préservation de l'environnement plus tard et c'est une bonne première expérience dans le domaine. J'ai trouvé le projet vraiment sympa parce qu'on rencontre des jeunes qui qu'on aurait pas rencontré autrement."

Les prochains chantiers éco-citoyens auront lieu à la Toussaint.

La nature avait repris ses droits. Voici l'avant chantier © Radio France - Stella Gaton