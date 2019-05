Joli mois de mai en Corse...

Bastia, Corse, France

On est assez loin du "joli mois de mai" tel que l'on se l'imagine en Corse.

Et avec des conséquences diverses, notamment pour les professionnels ; à l'image de Louis qui tient une boutique de vêtements et de souvenirs sur le Vieux-Port de Bastia : "c'est vrai que le temps n'incite pas à la promenade. On a une fréquentation assez timide et on le ressent", précise le commerçant qui attend maintenant le pont de l'Ascension : "si le beau temps est au rendez-vous, on aura du passage et ce sera un bien pour tout le monde".

Même constat côté restaurateurs.

"Pour nous, travailler sous la pluie, c'est pas évident, on ne peut pas ouvrir la terrasse", commente Barbara qui travaille dans un restaurant de la citadelle de Bastia, "heureusement, on a une petite clientèle de locaux, mais pour les touristes, c'est encore trop ça", conclut-elle.

"Bientôt, on se transforme en escargot"

Didier est glacier. Il a une boutique au bout de la rue Napoléon : "Il fallait de l'eau, c'est bien... on l'a eu... maintenant on attend le soleil", confie le glacier avec un sourire, "notre boutique est vide, tout comme la rue, quand il pleut comme ça. Quant à nos clients du bord de mer, je les plains... je ne sais pas comment il vont payer leurs employés, à la fin du mois", conclut-il

