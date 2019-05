Joli mois de mai en Provence ? Bof...

Depuis le début du printemps, les jours fériés et les week-end pluvieux et venteux se succèdent en Provence. Cela commence à inquiéter les professionnels du tourisme à Marseille et sa région.

Marseille, France

Le prochain week-end s'annonce pluvieux. Un de plus. Depuis près de deux mois, le mauvais temps s'acharne sur la Provence. Du vent ou de pluie. Ou les deux. "Les températures sont également fraîches pour la saison, explique Florent Gibier, prévisionniste à Météo France à Aix-en-Provence. Nous sommes 1 degré en dessous des moyennes saisonnières. Et puis, il a déjà beaucoup plu. Il a même neigé ce mercredi en Corse". Le vent souffle aussi régulièrement sur la Provence. "J'ai rarement vu ça, confie Alain, un Marseillais passionné de voile. Le week-end dernier, le mistral a même dépassé les 150 km/h. J'ai pas souvent peur mais là je suis resté au port".

Les loueurs de bateaux dépriment

Pour l'instant, les hôteliers ne se plaignent pas d'une baisse de réservations. "C'est encore trop tôt pour avoir un premier bilan", dit Alain Paulin, président de l'Union des métiers de l'industrie hôtelière pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Mais le mauvais temps a déjà sanctionné les loueurs de bateaux qui attendent désespérément des clients. Chaque jour férié du mois de mai ne se prêtait pas vraiment à la plaisance.

Trop de vagues pour visiter les calanques

Pas question non plus d'aller visiter les calanques à bord d'une navette. "On n'a pas pu assurer les rotations, regrette Frédéric, le responsable des compagnies maritimes des Calanques. Avec le vent d'est et les vagues, c'est impossible. Et quand les touristes veulent découvrir les calanques, ils préfèrent attendre le soleil".