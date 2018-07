Auvergne, France

La 42eme session du Comité du patrimoine mondial s'étire tranquillement au Barheïn. Les délégués des 21 états prennent leur temps pour étudier les candidatures. Les interventions sont nombreuses et pour tout dire, la session quelque peu rébarbative. La délégation du Puy-de-Dôme en profite donc pour rencontrer tout le monde et conforter encore un peu plus le dossier du Haut lieu tectonique Chaîne des Puys - faille de Limagne, le nom officiel de la candidature présentée au nom de la France.

Ce lundi matin, il reste encore quatre candidatures à étudier avant, enfin, de passer au dossier puydômois. C'est l'ambassadeur, délégué permanent de la France auprès de l'UNESCO, Laurent Stéfanini, qui sera le porte-parole de cette candidature. Si tout va bien, ce sera en fin de matinée.

Avec @egold_senat conseiller départemental chargé de la candidature de la #Chainedespuys. En attendant que notre dossier passe devant le comité de l'#UNESCO, la délégation poursuit son travail. #mobilisés#Tousambassadeurspic.twitter.com/8gEA3gyO8G — Chaine des Puys (@chainedespuys) July 1, 2018

Le vote se fera dans la foulée de la présentation et le verdict sera définitif. C'est la troisième fois que la candidature de la Chaîne des Puys - faille de Limagne est présenté, une quatrième candidature n'est pas possible. Les deux premières, l'UNESCO avait demandé de retravailler et d'améliorer le dossier. C'est chose faite et l'UICN, le comité d'expert chargé d'évaluer la candidature, a cette fois donné un avis favorable.